В Сочи произошел очередной выход дикого оленя в городскую среду

В четверг, 18 декабря, в поселке Лазаревское Сочи был зафиксирован случай выхода дикого животного в городскую среду: молодой самец косули забежал в здание торгового центра. На место происшествия оперативно прибыли государственные инспекторы Сочинского национального парка, которые провели отлов животного без причинения ему вреда, сообщает пресс-служба парка в своем Telegram-канале.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После этого косулю вывезли за пределы населенного пункта и выпустили в лесной массив на расстоянии около 15 км от поселка. По оценке специалистов, животное не пострадало и после выпуска смогло самостоятельно адаптироваться в естественной среде обитания.

Эксперты отмечают, что косуля является самым мелким видом оленевых, обитающих на территории Сочинского национального парка. По предварительным предположениям, выход животного к людям мог быть спровоцирован бродячими собаками, которые вытеснили его из привычной среды.

Специалисты также обращают внимание, что подобные ситуации в регионе в последнее время фиксируются все чаще. На текущей неделе помощь потребовалась самке благородного оленя в Красной Поляне, а в Туапсе очевидцы сообщали о появлении оленя в прибрежной зоне. В Сочинском национальном парке подчеркивают, что близость городской застройки к природным территориям требует от жителей соблюдения правил поведения при встрече с дикими животными и своевременного информирования профильных служб.

Мария Удовик