Росморречфлот закрыл линию «Лидер Лайн» по маршруту Трабзон—Сочи

Росморречфлот принял решение о закрытии морской паромной линии «Лидер Лайн», которая должна была связать Трабзон и Сочи. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ. Предполагалось, что на маршруте будет работать грузопассажирский паром Seabridge («Сибридж»), пишет оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил обращение в Федеральное агентство морского и речного транспорта, в котором указал на недостаточную готовность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему судов такого типа. В документе отмечалось, что морской пункт пропуска через государственную границу не обеспечен необходимым количеством мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что повышает риски с точки зрения пограничного и таможенного контроля, включая возможный провоз опасных и запрещенных грузов.

Дополнительные опасения, по мнению региональных властей, связаны с расположением морского вокзала в исторической части города, где сосредоточены основные туристические потоки. Увеличение транспортной нагрузки в этой зоне может негативно сказаться на функционировании курорта и городской среде.

Паром Seabridge предпринимал несколько попыток захода в морской порт Сочи. Первые рейсы выполнялись в тестовом формате, позднее — с пассажирами на борту. Однако разрешение на вход в порт судно так и не получило, в результате чего эксплуатация линии была прекращена.

«Ъ-Сочи» писал, что попытка запуска нового паромного сообщения между Трабзоном и Сочи 6 ноября завершилась для оператора линии убытками, которые компания оценила примерно в 90 тыс. долларов. Паром Sea Bridge, вышедший из Турции вечером 5 ноября, так и не получил разрешение на швартовку в сочинском порту и был вынужден вернуться в Трабзон после более чем двух суток ожидания на рейде.

Мария Удовик