В Лазаревском районе Сочи грузовик сбил двух пенсионеров

Утром 19 декабря в Лазаревском районе Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, под колеса грузовика попали двое пожилых пешеходов.

По предварительной информации, 39-летний водитель грузового Mercedes совершил наезд на двух мужчин в возрасте 76 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, второго доставили в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По данным ГИБДД, за девять месяцев 2025 года в Краснодарском крае произошло 4,3 тыс. аварий. В этих ДТП погибли 532 человека, а 5,2 тыс. получили травмы. Хотя общее количество аварий снизилось, в регионе все еще случаются серьезные инциденты, включая наезды на пешеходов и ДТП с водителями без прав.

С начала года в крае произошло 970 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 111 человек. Почти половина из них находилась на дороге в темное время суток без светоотражающих элементов. На пешеходных переходах произошло 446 ДТП, жертвами которых стали 22 человека.

«Ъ-Сочи» писал, что несколькими днями ранее в Лазаревском районе Сочи произошла авария с участием 44-летнего водителя «Лады Гранты». Он сбил 63-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, но в пределах видимости пешеходного перехода.

Мария Удовик