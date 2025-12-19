Андрей Прошунин занял 12-е место в Национальном рейтинге мэров

Глава Сочи Андрей Прошунин по итогам 2025 года вошел в первую группу Национального рейтинга мэров и занял 12-е место. Исследование эффективности работы руководителей муниципалитетов подготовлено Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Эксперты оценивали деятельность 88 глав муниципальных образований, включая руководителей региональных столиц и крупнейших финансово-экономических центров страны. В перечень городов-участников, помимо Сочи, вошли Магнитогорск, Набережные Челны, Новокузнецк и Тольятти.

В аналитических материалах рейтинга отмечается социально-экономическая динамика Сочи как крупного курортного и делового центра юга России. В 2025 году город принял более 7,5 млн туристов, средняя загрузка средств размещения составила 62%. В течение года велась работа по стабилизации спроса в межсезонье, в том числе за счет координации действий с гостиничным сектором.

В отчетном периоде продолжилось развитие санаторно-курортной и городской инфраструктуры. Осенью в городе начал работу новый санаторий полного цикла, а Сочи получил статус курортной территории федерального значения, что расширило возможности долгосрочного планирования и привлечения бюджетных средств. Принятый городской бюджет сохранил социальную направленность и инвестиционный характер; прогнозируемые собственные доходы на трехлетний период оцениваются в 53,5 млрд руб. Повышение кредитного рейтинга города подтвердило устойчивость муниципальных финансов.

В социальной сфере продолжилась реализация проектов по строительству образовательных и инфраструктурных объектов. В экологическом блоке зафиксировано соответствие пляжей установленным стандартам качества. Одновременно администрация города заявляет о контроле за землепользованием и застройкой, а также о развитии инвестиционных механизмов, включая инфраструктурные взносы для застройщиков.

Итоги рейтинга отражают совокупную оценку управленческих, финансовых и социально-экономических показателей муниципалитетов по результатам 2025 года.

Мария Удовик