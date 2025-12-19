Прокуратура добилась изъятия элитной недвижимости у госслужащего в Сочи

Прокуратура Сочи добилась взыскания в доход государства имущества государственного служащего, приобретенного за счет неподтвержденных доходов. Решение принято судом по итогам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период прохождения государственной службы на территории города мужчина приобрел высоколиквидные объекты недвижимости общей стоимостью более 27 млн руб. При этом источники доходов, за счет которых были совершены сделки, документально подтверждены не были.

Как следует из материалов дела, осознавая невозможность обосновать приобретение дорогостоящих активов официальными доходами, должностное лицо оформило объекты недвижимости на номинальных владельцев из числа родственников и доверенных лиц.

В связи с выявленными обстоятельствами прокуратура обратилась в суд с иском об обращении указанного имущества в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

«Ъ-Сочи» писал, что Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Центрального районного суда Сочи о передаче в доход государства имущества бывшего депутата Сергея Эксузяна, включая шесть объектов недвижимости и более 110 млн руб., полученных коррупционным путем. Адвокат экс-депутата пытался оспорить решение, но кассационная инстанция не нашла оснований для отмены ранее принятых судебных актов.

Мария Удовик