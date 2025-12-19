В Сочи стартовала предпраздничная ярмарка «Кубань. Рождественский базар»

В Сочи начала работу предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань. Рождественский базар — 2025». Экспозиция развернулась на территории Гранд-отеля «Жемчужина» и будет доступна для посетителей с 18 по 21 декабря, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В мероприятии принимают участие производители из Краснодарского края и Сочи, представившие широкий ассортимент продовольственной продукции. На ярмарке представлены кондитерские и хлебобулочные изделия, морепродукты, мясная и молочная продукция, овощные консервы, специи, приправы, а также чай, шоколад, какао и изделия на их основе.

Отдельным блоком в рамках выставки работает муниципальная специализированная ярмарка винодельческой продукции. Здесь экспонируются спиртные и безалкогольные напитки отечественного производства.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Александр Девин, формат предпраздничной ярмарки позволяет одновременно поддержать местных производителей и предоставить жителям курорта возможность познакомиться с продукцией региональных брендов, в том числе участников проекта «Выбирай сочинское», а также приобрести товары для праздничного стола и подарки.

Помимо торговой части для посетителей организована культурная программа, включающая поэтические встречи и выступления творческих коллективов. Ярмарка работает ежедневно с 10:00 до 18:00, вход для посетителей свободный.

Мария Удовик