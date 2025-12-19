Главные новости за 19 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 19 декабря на 72-м внеочередном пленарном заседании досрочно прекратили полномочия Валерия Горюханова. Соответствующее заявление подал сам Горюханов.

Законодательное собрание Краснодарского края ввело административную ответственность за съемку и распространение материалов о работе систем противовоздушной обороны, падении беспилотников и местах дислокации военных подразделений. Поправки были утверждены на 72-й внеочередной сессии регионального парламента.

В Краснодаре завершились судебные прения по делу в отношении высокопоставленных судей Ростовской области, обвиняемых в коррупции. Подсудимые выступили с последним словом, после чего председательствующий судья Николай Щелочков удалился в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение приговора назначено на 22 декабря.

Росморречфлот принял решение о закрытии морской паромной линии «Лидер Лайн», в рамках которой планировалось выполнение рейсов по маршруту Трабзон—Сочи паромом Seabridge («Сибридж»). Губернатор Вениамин Кондратьев ранее направил обращение в Росморречфлот, указав, что портовая и городская инфраструктура Сочи не готова к приему грузопассажирских судов.

Арбитражный суд Московской области 20 января рассмотрит иск ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ) к Юрию Шамаре о взыскании убытков в размере 4,5 млрд руб. В дело планирует вступить ПАО «Банк Зенит».

Правительство России намерено выделить1 млрд руб. на строительство комплекса очистных сооружений в Геленджике. Одновременно около 5 млрд руб. направят на строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и сетей тепло- и водоотведения в 21 регионе страны.