Суд в Краснодаре завершил слушания по делу о коррупции ростовских судей

В Краснодаре завершились судебные прения по делу в отношении высокопоставленных судей Ростовской области, обвиняемых в коррупции. Подсудимые выступили с последним словом, после чего председательствующий судья Николай Щелочков удалился в совещательную комнату для принятия решения. Оглашение приговора назначено на 22 декабря, пишет «Ъ».

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, обращаясь к суду, призвала при вынесении решения «за материалами дела увидеть человека с его жизнью и его ошибками». Остальные обвиняемые настаивали на своей невиновности, просили оправдать их и дать возможность остаться с семьями.

Помимо Елены Золотаревой на скамье подсудимых находятся ее бывший заместитель Татьяна Юрова, экс-начальник областного управления Судебного департамента Андрей Рощевский и бывший председатель Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгий Бондаренко. Следствие полагает, что в 2022 году госпожи Золотарева и Юрова получили в общей сложности 21 млн руб. от участников уголовных и гражданских процессов за содействие в принятии выгодных судебных решений. Господа Рощевский и Бондаренко, по версии обвинения, выступали посредниками.

В ходе прений государственное обвинение запросило для Елены Золотаревой 20 лет лишения свободы, для Татьяны Юровой — 18 лет, для Андрея Рощевского — 10 лет, для Георгия Бондаренко — семь лет. Защита настаивает на оправдательном приговоре, указывая на отсутствие доказательств передачи взяток.

Также сообщается, что 22 декабря Краснодарский суд приступит к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества Елены Золотаревой и ее сына.

Мария Удовик