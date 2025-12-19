Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Геленджик получит 1 млрд рублей на строительство новых очистных сооружений

Правительство России намерено выделить1 млрд руб. на строительство комплекса очистных сооружений в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будут выделены в рамках перераспределения федерального финансирования на проекты ЖКХ. Одновременно около 5 млрд руб. направят на строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и сетей тепло- и водоотведения в 21 регионе страны.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», ориентированной на повышение качества городской среды.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в декабре 2024 года правительство России выделило свыше 1,5 млрд руб. на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике.

Анна Гречко

