Геленджик получит 1 млрд рублей на строительство новых очистных сооружений
Правительство России намерено выделить1 млрд руб. на строительство комплекса очистных сооружений в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства будут выделены в рамках перераспределения федерального финансирования на проекты ЖКХ. Одновременно около 5 млрд руб. направят на строительство и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и сетей тепло- и водоотведения в 21 регионе страны.
Проект реализуется в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», ориентированной на повышение качества городской среды.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в декабре 2024 года правительство России выделило свыше 1,5 млрд руб. на продолжение строительства очистных сооружений в Геленджике.