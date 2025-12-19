Ильский НПЗ подал иск к бывшему бенефициару на 4,5 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области 20 января рассмотрит иск ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ) к Юрию Шамаре о взыскании убытков в размере 4,5 млрд руб. В дело планирует вступить ПАО «Банк Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ Фото: Ильский нефтеперерабатывающий завод КНГК-ИНПЗ

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Производственные мощности включают шесть технологических установок общей производительностью 6,6 млн т в год. В 2024 году НПЗ снизил объем переработки до 4,7 млн т, что на 11% меньше предыдущего года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия составила 203,7 млрд руб., чистый убыток достиг 38,3 млрд руб.

Юрий Шамара владел заводом до 15 сентября 2025 года. В настоящее время 100% уставного капитала КНГК-ИНПЗ принадлежит московскому ООО «Орион». Компания специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием. Генеральным директором и собственником «Ориона» является Анастасия Пучкова. Убыток компании в 2024 году составил 269 тыс. руб.

Согласно материалам дела, по ходатайству КНГК-ИНПЗ суд арестовал денежные средства на банковских счетах Юрия Шамары. Истец утверждает, что ответчик «системно предпринимает действия по отчуждению и сокрытию принадлежащего ему имущества, что приведет к невозможности исполнения судебного акта, а также позволит ответчику продолжать перераспределение и вывод активов общества».

Эксперты не исключают, что иск — часть схемы банкротства предприятия.

Подробнее — в материале «Завод потребовал убытки».

Наталья Решетняк