За 2025 год Геленджик посетили более 4 миллионов туристов

За прошедшие месяцы 2025 года Геленджик принял 4,3 млн туристов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов, подчеркнув, что в настоящее время на курорте находятся около 10 тыс. человек.

По словам Алексея Богодистова, за первую половину декабря Геленджик посетили порядка 47 тыс. туристов. Номерной фонд на текущий месяц забронирован на 50%, а в крупных объектах фиксируется 100% бронирование.

На январь в отелях и гостиницах Геленджика забронировано 35% от общего количества номеров, февральский показатель составляет 40%. На март туристы забронировали 45% номеров в средствах размещения.

София Моисеенко