Главные новости за 18 декабря. Кубань, Адыгея, Крым

Транспортная полиция Краснодара завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФКУ «Ространсмодернизация» Андрея Левакина. Два эпизода уголовного дела связаны с реализацией проектов на территории Краснодарского края, еще один — с неэффективным расходованием 2,1 млрд руб. при выполнении работ по развитию транспортного узла Восточный—Находка.

Туристический поток в Республику Крым в 2025 году увеличился на 20% по сравнению с 2024 годом. У нас каждый год все больше объектов размещения, что создает условия для того, чтобы люди могли приехать отдохнуть в Крыму, в том числе на зимние праздничные дни.

Одиннадцать компаний Краснодарского края стали победителями федеральных конкурсов Фонда содействия инновациям и получили гранты на общую сумму 80,5 млн руб. Кубанские предприятия одержали победу по направлениям «Старт-ИИ», «Развитие-ИИ», «Старт-Пром» и «Старт».

Краснодарский краевой суд приговорил 72-летнего жителя Сочи Федора Горбенко к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Он признан виновным в шпионаже — сборе и передаче сведений иностранному государству для использования против безопасности России.

В 2025 году на рынке жилья Краснодара 85% сделок пришлись на ипотечные покупки, что делает город лидером по доле ипотечных сделок в России. Доля неипотечных сделок составила 15%, средний срок обременения по ипотеке достиг 28,9 года.

Депутаты городской думы утвердили бюджет Краснодара на 2026 год. Доходная часть документа запланирована на уровне более 94 млрд руб., из которых около половины составят собственные средства города, остальное — федеральная и региональная поддержка.