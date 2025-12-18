Дело бывшего замдиректора «Ространсмодернизации» завершили в Краснодаре

Транспортная полиция Краснодара завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора ФКУ «Ространсмодернизация» Андрея Левакина. Как следует из материалов ГАС «Правосудие», предварительное следствие по делу окончено.

Краснодарский краевой суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего топ-менеджера до 8 января 2026 года. В рамках расследования установлено, что два эпизода уголовного дела связаны с реализацией проектов на территории Краснодарского края, еще один — с неэффективным расходованием 2,1 млрд руб. при выполнении работ по развитию транспортного узла Восточный—Находка, пишет «Ъ».

Ранее, в январе 2025 года, транспортная полиция сообщала о выявленных хищениях на общую сумму порядка 4 млрд руб. в рамках четырех инфраструктурных проектов. Три из них реализуются на юге России и касаются комплексного развития Новороссийского транспортного узла, строительства железнодорожных парков и модернизации станции Новороссийск, а также создания сухогрузного района морского порта Тамань.

Кроме того, к уголовной ответственности привлечен бывший директор ФКУ «Ространсмодернизация» Илья Гудков. Его дело о превышении должностных полномочий, включающее шесть эпизодов, в настоящее время рассматривается Темрюкским районным судом Краснодарского края.

