Турпоток в Крым увеличился на 20% в 2025 году

Туристический поток в Республику Крым в 2025 году увеличился на 20% по сравнению с 2024 годом. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас каждый год все больше объектов размещения, что создает условия для того, чтобы люди могли приехать отдохнуть в Крыму, в том числе на зимние праздничные дни. У нас на 20% прирост турпотока по сравнению к прошлому году. Сама туриндустрия развивается, крымские туроператоры и отельеры повышают уровень комфорта, качество обслуживания»,— заявил он.

Глава республики подчеркнул, что власти стремятся сделать Крым одним из самых комфортных регионов России с точки зрения отдыха.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что туристический поток на Крымский полуостров в новогодние праздники вырастет приблизительно на 25% год к году.

Анна Гречко