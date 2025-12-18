На Кубани пенсионера осудили на 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Краснодарский краевой суд приговорил 72-летнего жителя Сочи Федора Горбенко к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Он признан виновным в шпионаже — сборе и передаче сведений иностранному государству для использования против безопасности России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что Горбенко действовал по заданию представителя службы безопасности Украины. Весной 2024 года он прибыл в Краснодарский край, где с 19 апреля по 2 мая находился на побережье Черного моря в районе Геленджика и Новороссийска. С помощью специального программного обеспечения в мобильном телефоне обвиняемый проводил техническую разведку. Он собирал статистические данные о высокоточном позиционировании спутников, их количестве, уровне сигнала и местоположении базовых станций. Полученную информацию Горбенко передавал представителю СБУ через мессенджер.

Помимо основного наказания, суд назначил осужденному год ограничения свободы. Срок он отбудет в исправительной колонии строгого режима.

В пользу государства взыскано более 131 тыс. руб. — сумма, которую обвиняемый получил от представителей иностранной разведки за выполнение заданий против безопасности России.

Алина Зорина