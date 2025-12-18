Доходы бюджета Краснодара на 2026 год запланированы в размере более 94 млрд рублей
Депутаты городской думы утвердили бюджет Краснодара на 2026 год. Доходная часть документа запланирована на уровне более 94 млрд руб., из которых около половины составят собственные средства города, остальное — федеральная и региональная поддержка, сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На бюджетные инвестиции предусмотрено свыше 19 млрд руб., средства направят на строительство школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры. На социальную сферу — образование, культуру и спорт — выделено более 63 млрд руб.
Планом предусмотрено формирование бюджета и на 2027–2028 годы: по прогнозам, профицит составит более 1 млрд руб. в 2027 году и свыше 3 млрд руб. в 2028 году, что позволит расширить возможности финансирования развития города.