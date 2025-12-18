Краснодар стал лидером по доле ипотечных сделок в РФ в 2025 году

В 2025 году на рынке жилья Краснодара 85% сделок пришлись на ипотечные покупки, что делает город лидером по доле ипотечных сделок в России. Об этом сообщил директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в ходе онлайн-дискуссии «ЕРЗ.Тренды: итоги продаж новостроек 2025 и прогноз на 2026».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доля неипотечных сделок составила 15%, средний срок обременения по ипотеке достиг 28,9 года. По данным Лобжанидзе, за Краснодаром следуют Московская область с долей ипотечных сделок 72% и Екатеринбург — 66%, в топ-5 также вошли Ленинградская область (60%) и Москва (59%).

За один месяц в 2025 году в Краснодара продавалось 85,9 тыс. кв. м жилья, средняя стоимость квадратного метра составила 155 тыс. руб., средняя стоимость лота — 7,1 млн руб. Средний срок экспонирования жилья до заключения сделки составил 11,2 месяца.

Вячеслав Рыжков