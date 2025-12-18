Компании Кубани получили 80,5 млн рублей на 11 инновационных проектов

Одиннадцать компаний Краснодарского края стали победителями федеральных конкурсов Фонда содействия инновациям и получили гранты на общую сумму 80,5 млн руб. Кубанские предприятия одержали победу по направлениям «Старт-ИИ», «Развитие-ИИ», «Старт-Пром» и «Старт», сообщает пресс-служба администрации региона.

В подготовке заявок участникам помогал региональный Фонд развития инноваций в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организация сопровождала 7 из 11 победивших проектов.

«Краснодарский край последовательно усиливает позиции в сфере инновационного развития. Флагманом в этом направлении выступает проект "Воронка инновационных стартапов", который уже четыре года проводит краевой Фонд развития инноваций»,— заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

За четыре года работы проекта организовали 23 акселератора с участием более 800 проектов. Суммарная выручка участников акселерационных программ превысила 265 млн руб. Также провели свыше 30 хакатонов более чем для 500 команд. Общий объем инвестиций в разработанные решения составил 450 млн руб.

Среди победивших проектов — разработка комплекса хищных клещей и клопов для экологически безопасной защиты растений в теплицах. Также грант получил программно-аппаратный комплекс на базе искусственного интеллекта для работы с медицинскими данными и платформа педагогической диагностики для автоматической оценки знаний учащихся. Еще одна разработка — ERP-система нового поколения с использованием больших данных и ИИ для оптимизации процессов патентования.

Краевой Фонд развития инноваций предоставляет бесплатные консультации по подготовке заявок на федеральные конкурсы и сопровождает компании на всех этапах привлечения финансирования.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в три раза выросло количество малых технологических компаний. Фонд развития инноваций региона стал инфраструктурной базой для технологического бизнеса: с начала работы фонд предоставил более 12 тыс. услуг и сопровождает свыше 130 проектов.

Нурий Бзасежев