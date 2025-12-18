Главные новости за 18 декабря. Сочи

Государственная дума приняла закон, закрепляющий понятие «платная зона» на федеральной территории «Сириус». Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «Об автомобильных дорогах» и предусматривают возможность организации платных зон для движения транспортных средств.

В среднем цены на курортную недвижимость черноморского побережья выросли на 10–12% за 2025 год. В отдельных локациях аналитики обнаружили более высокую динамику — в крымских городах Евпатория и Саки подорожание составило около 40%.

Городская дума приняла решение об увековечении памяти известного краснодарского журналиста, выпускника Сочинского государственного университета Бориса Максудова. Его имя будет присвоено улице, расположенной в районе поселка Краснодарского в Прикубанском округе.

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Сочи, признанного виновным в совершении государственной измены. В июне 2023 года он самостоятельно вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество, связанное с проведением технической и визуальной разведки прибрежных территорий Черного моря.

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче 33-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:6.

В Адлерском районе Сочи проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированной торговли. Проверки состоялись на улице Демократической при участии сотрудников полиции и подразделений, осуществляющих контроль за соблюдением административного законодательства.