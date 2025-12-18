Жителя Сочи приговорили к 13 годам колонии за государственную измену

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Сочи, признанного виновным в совершении государственной измены. Мужчина осужден по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что подсудимый собирал и передавал иностранному государству сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации. В июне 2023 года он самостоятельно вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество, связанное с проведением технической и визуальной разведки прибрежных территорий Черного моря.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии в содеянном.

С учетом характера и обстоятельств преступления, а также состояния здоровья обвиняемого суд назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и дополнительным ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу не вступил.

«Ъ-Сочи» писал, что Третий апелляционный суд общей юрисдикции, расположенный в Сочи, подтвердил приговор Верховного суда Республики Крым в отношении жителя села Оленевка Черноморского района Олега Будника. Фигурант дела был признан виновным в государственной измене и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также оштрафован на 200 тыс. руб.

Мария Удовик