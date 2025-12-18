В Адлерском районе Сочи изъяли 150 кг продукции у нелегальных торговцев

В Адлерском районе Сочи проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированной торговли. Проверки состоялись на улице Демократической при участии сотрудников полиции и подразделений, осуществляющих контроль за соблюдением административного законодательства, сообщает пресс-служба районной администрации в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе рейдов к административной ответственности привлечены лица, осуществлявшие торговую деятельность без установленных разрешений. В отношении нарушителей оформлено 12 протоколов по ст. 14.1 и 19.1 КоАП РФ, а также 12 протоколов по ч. 1 ст. 3.8 закона Краснодарского края №608-КЗ.

В рамках принятых мер наложен арест на торговое оборудование в количестве восьми единиц, а также на реализуемую продукцию. Из оборота изъято порядка 150 кг фруктов и зелени.

Мария Удовик