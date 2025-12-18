Цены на курортную недвижимость на черноморском побережье выросли на 10–12%

В среднем цены на курортную недвижимость черноморского побережья выросли на 10–12% за 2025 год. В отдельных локациях аналитики обнаружили более высокую динамику — в крымских городах Евпатория и Саки подорожание составило около 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Основными факторами удорожания стал выход на рынок более дорогих проектов уровня 4–5 звезд и повышение качества инфраструктуры. Часть покупателей переориентировалась с Сочи на другие курортные зоны — Анапу и Евпаторию, где входной бюджет ниже, а потенциал дальнейшего роста цен и инвестиционной доходности выше.

Ожидается, что стоимость курортной недвижимости на черноморском побережье России в 2026 году вырастет минимум на 10–15% из-за ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ, ограниченного предложения новых проектов и устойчивого потребительского интереса.

Согласно информации аналитиков, за прошедшие три года стоимость объектов курортной недвижимости увеличилась более чем в три раза, превысив темпы удорожания городского жилья. Развитие транспортной доступности на юге России может стать дополнительным фактором роста.

По данным аналитиков, недвижимость снова становится выгодным инструментом для вложений. У инвесторов сохраняется высокий интерес к городам черноморского побережья — в ряде проектов прирост капитализации с начала продаж достигает 30%.

Алина Зорина