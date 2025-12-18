В честь выпускника сочинского вуза назовут улицу в Краснодаре

Городская Дума приняла решение об увековечении памяти известного краснодарского журналиста, выпускника Сочинского государственного университета Бориса Максудова. Его имя будет присвоено улице, расположенной в районе поселка Краснодарского в Прикубанском округе, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Борис Максудов окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета и начинал профессиональную деятельность в местной газете. В 2009–2011 годах он работал собственным корреспондентом «Нового Телевидения Кубани» в Сочи и Краснодаре, позднее представлял федеральный телеканал «ТВ Центр» на территории Кубани и Крыма.

В 2014 году журналист освещал события, связанные с присоединением Крыма к России. В последние годы он работал корреспондентом федеральных телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» ВГТРК. С первых дней специальной военной операции Борис Максудов находился на Донбассе в качестве военного корреспондента.

Журналист погиб в ноябре 2023 года во время съемок в Запорожской области. За профессиональную деятельность и мужество он был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее мэр Сочи сообщал, что детям участников специальной военной операции (СВО) предоставляют школьные принадлежности, учебники, питание и бесплатный проезд в общественном транспорте. Также работает благотворительный фонд, куда семьи могут обращаться за помощью в решении бытовых проблем. Мэр сообщил, что фонд выделил около 95 млн руб.

Некоторые семьи военнослужащих запрашивают земельные участки. Мэр Андрей Прошунин отметил, что в городе не хватает земли, но информация об этом передана властям края, и вопрос изучается. Он также сообщил о создании медицинских центров для участников СВО, которые помогут не только раненым, но и детям, пострадавшим от боевых действий.

Мэр добавил, что городские санатории и частные гостиницы разрабатывают программы поддержки для семей военнослужащих. Он подчеркнул, что муниципалитет продолжит работать над мерами социальной защиты, чтобы возвращающиеся с фронта военнослужащие чувствовали себя в безопасности.

Мария Удовик