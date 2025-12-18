ХК «Сочи» проиграл «Металлургу»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче 33-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:6.

Фото: ХК «Сочи»

Девять минут потребовалось уральцам, чтобы открыть счет в этом противостоянии. В большинстве отличился Михаил Федоров. Через две минуты гости удвоили преимущество благодаря Александру Петунину. В одной из следующих атак Евгений Кузнецов снабдил голевой передачей Игоря Нечаева. До конца первого отрезка в большинстве американский форвард Дерек Барак забил четвертую шайбу для «Металлурга».

В перерыве на последнем рубеже у южан Павел Хомченко сменил Илью Самсонова. На 33-й минуте Руслан Исхаков сделал счет крупным. В третьем периоде первую шайбу за «Металлург» забил Евгений Кузнецов. Лишь на последних минутах «черноморцы» поразили ворота соперника усилиями Сергея Попова и установили окончательный результат. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 1:6.

После 33 матчей «Сочи» имеет в активе 23 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 21-го декабря в Астане с местным «Барысом». Будущий соперник с 32 очками идет на восьмом месте в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев