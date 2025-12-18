Платные зоны проезда узаконят на территории Сириуса

Государственная дума приняла закон, закрепляющий понятие «платная зона» на федеральной территории «Сириус». Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «Об автомобильных дорогах» и предусматривают возможность организации платных зон для движения транспортных средств.

Под платной зоной понимается совокупность автомобильных дорог общего пользования либо их отдельных участков, расположенных в установленных границах. Полномочия по определению оператора платной зоны, методики расчета стоимости проезда, предельных тарифов, порядка взимания платы и перечня льгот предоставляются органам управления федеральной территории «Сириус».

Аналогичное право вводить платный проезд также получили власти Москвы. Поправки внесены в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и предполагают использование платных зон для повышения комфортности проживания, а также поддержания санитарного состояния городской среды.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» отметили, что новый правовой механизм имеет значение для территорий с особым статусом, включая «Сириус», а также может быть применен в зонах «Сколково» и «Москва Сити», где подобные подходы фактически уже используются. Закон позволяет разграничить понятия въезда и парковки, а также установить льготы для отдельных категорий граждан.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта по иной тематике — о переводе отдельных дорог в статус военно-автомобильных. Инициатором изменений выступил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Мария Удовик