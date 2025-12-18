Главные новости за 18 декабря. Новороссийск

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что ситуация на горящем мусорном полигоне «Терра-Н» ухудшается. По его словам, руководство полигона не придерживается рекомендаций федеральных надзорных органов, и тушение пожара осуществляется только в дневное время.

Роспотребнадзор зафиксировал загрязнения воздуха в Абрау-Дюрсо и Васильевке из-за пожара на мусорном полигоне. Превышения ПДК установлены по саже, взвешенным веществам и оксиду углерода.

Житель Новороссийска произвел незаконную вырубку лесных насаждений на общую сумму 1,5 млн руб. Ему вынесли наказание, мужчина будет обязан выплатить штраф.

Глава Геленджика Алексей Богодистов призвал жителей и гостей курорта отказаться от запуска пиротехники на новогодних праздниках. Он посчитал неприемлемым использование салютов в период СВО.

В порту Новороссийска за 2025 год проинспектировали 252 иностранных судна. 88% судов под иностранными флагами прошли проверку без замечаний.

После открытия кольцевой развязки в Южном районе Новороссийска на улице Мурата Ахеджака изменили схему дорожного движения.

Краснодарский краевой суд вынес приговор россиянину, который занимался шпионажем в Новороссийске и Геленджике. Суд установил, что 72-летний пенсионер за денежное вознаграждение передавал информацию о спутниках сотруднику СБУ.

Более 300 праздничных конструкций установят в Новороссийске к Новому году, об этом сообщил Андрей Кравченко. Свыше 50 праздничных декораций закупили в этом году.