Мэр Геленджика призвал жителей отказаться от салютов на Новый год

Глава Геленджика Алексей Богодистов обратился к жителям курорта с инициативой отказаться от запуска пиротехники в новогодние праздники. Информацию мэр города разместил в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Во время заседания совета безопасности Алексей Богодистов обратился к руководителям предприятий санаторно-курортного комплекса, представителям торговли и общепита, а также к жителям и гостям Геленджика с призывом отказаться от салютов в Новый год и предстоящие выходные.

«Пока идет СВО, неуместно использовать пиротехнику. В дни новогодних выходных прошу воздержаться от запуска фейерверков. Залпы салютов создают дискомфорт для пожилых людей, мешают нашим защитникам»,— пишет мэр Геленджика.

Ранее использование фейерверков назвал неуместным в текущей ситуации и глава Новороссийска Андрей Кравченко. На территории города-героя также увеличили штрафы за нарушение особо противопожарного режима.

София Моисеенко