Пенсионер передавал ВСУ данные о спутниках в Новороссийске и Геленджике

72-летнему мужчине вынесли приговор по статье о госизмене в Краснодарском краевом суде. В ходе рассмотрения дела было установлено, что пенсионер передавал различные данные о Геленджике и Новороссийске по заказу представителя службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Пенсионер Федор Г. прибыл в Краснодарский край весной 2024 года, с 19 апреля по 2 мая он, находясь на побережье Черного моря в районе Геленджика и Новороссийска, проводил техническую разведку по сбору статистических данных о позиционировании спутников и их количестве. Для этого мужчина использовал специальное программное обеспечение, установленное на его телефон.

Представителю со стороны Украины гражданин передавал сведения в мессенджерах. Данные, предоставленные сотруднику СБУ, могли быть использованы против безопасности РФ.

По статье о госизмене мужчина получил наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Краснодарский краевой суд также постановил ограничить свободу гражданина сроком на год.

У россиянина изъяли свыше 130 тыс. руб. в счет конфискации. Установлено, что эти деньги были получены от представителей иностранной разведки для выполнения заданий на территории России.

София Моисеенко