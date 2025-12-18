В Новороссийске изменили схему движения по улице Мурата Ахеджака

После открытия транспортной развязки в Южном районе Новороссийска изменилась схема движения по улице Мурата Ахеджака. О том, как правильно проезжать кольцевую дорогу, рассказали в городском управлении дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

По данным управления, съезд с кольца возможен только из крайней правой полосы в соответствии с действующими правилами дорожного движения и знаками. При перестроении требуется уступать дорогу автомобилям, движущимся по соседней полосе.

Торжественное открытие кольцевой развязки на проспекте Дзержинского от улицы Южной до улицы Мурата Ахеджака состоялось 17 декабря. До конца года на участке оборудуют светофорное регулирование.

Стоимость транспортной развязки составила 565 млн руб. На открытии участка дороги глава Новороссийска Андрей Кравченко выразил благодарность за предоставление финансирования губернатору региона Вениамину Кондратьеву.

София Моисеенко