Житель Новороссийска нарубил деревьев на 1,5 миллиона рублей

В Новороссийске осудили 43-летнего местного жителя за незаконную вырубку лесных насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Житель Новороссийска пошел под суд по статье о незаконной рубке зеленых насаждений в особо крупном размере. Приморский районный суд установил, что мужчина путем несанкционированной вырубки деревьев причинил ущерб государству в сумме 1,5 млн руб.

Суд учел позицию гособвинителя в лице Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры. Гражданину вынесли наказание в виде условного лишения свободы на три года, также он обязан возместить ущерб в полтора миллиона.

София Моисеенко