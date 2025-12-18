В порту Новороссийска проверили 252 иностранных судна за 2025 год

За прошедшие месяцы 2025 года в морском порту Новороссийска проинспектировали 252 иностранных судна. Этот показатель оказался наиболее высоким среди других портов России, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Росморречфлота.

Всего за уходящий год Росморречфлот проверил более 1,2 тыс. судов в портах России под российским флагом, инспекция прошла в отношении 894 судов под иностранными флагами.

94% российских судов прошли проверки без нарушений, замечания вынесли в отношении 6% проинспектированных судов. Что касается судов под иностранными флагами, уполномоченное ведомство утверждает, что проверки 88% объектов закончились без вынесенных замечаний.

За 9 месяцев 2025 года чистая прибыль ПАО «НМТП» составила 35,4 млрд руб. В прошлом году за аналогичный период прибыль достигла 33,9 млрд руб.

София Моисеенко