В порту Новороссийска проверили 252 иностранных судна за 2025 год
За прошедшие месяцы 2025 года в морском порту Новороссийска проинспектировали 252 иностранных судна. Этот показатель оказался наиболее высоким среди других портов России, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Росморречфлота.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Всего за уходящий год Росморречфлот проверил более 1,2 тыс. судов в портах России под российским флагом, инспекция прошла в отношении 894 судов под иностранными флагами.
94% российских судов прошли проверки без нарушений, замечания вынесли в отношении 6% проинспектированных судов. Что касается судов под иностранными флагами, уполномоченное ведомство утверждает, что проверки 88% объектов закончились без вынесенных замечаний.
За 9 месяцев 2025 года чистая прибыль ПАО «НМТП» составила 35,4 млрд руб. В прошлом году за аналогичный период прибыль достигла 33,9 млрд руб.