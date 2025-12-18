Андрей Кравченко: ситуация на полигоне в Новороссийске ухудшается

Обстановка на горящем мусорном полигоне Новороссийска становится хуже, она требует срочного вмешательства. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко, рассказывая в своем Telegram-канале об итогах совещания с представителями «Терра-Н», надзорными органами и общественностью.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Полученные ранее четкие рекомендации федеральных властей и пожарной охраны не выполняются. Ситуация ухудшается и требует срочного вмешательства. Надзорные органы проведут проверку деятельности руководства полигона и дадут ей соответствующую оценку»,— сообщил Андрей Кравченко.

По словам главы города, в настоящее время площадь возгорания на мусорном полигоне составляет 200 кв. м, хотя ранее вице-мэр Александр Гавриков утверждал, что участок тления сократился до 180 кв. м. Андрей Кравченко подчеркнул, что метод проливки тела полигона водой продемонстрировал неэффективность, и для успешной ликвидации возгорания требуется просыпать очаги грунтом и использовать тяжелую технику.

Руководство «Терра-Н», как утверждает мэр Новороссийска, не предпринимает необходимые меры для тушения полигона. Пожарная охрана работает на объекте только в дневное время, несмотря на то, что накануне сообщалось о круглосуточной борьбе с возгоранием. В том числе, представители «Терра-Н» не организовали подъездные дороги для специальной техники к очагам в местах схода мусорных отходов.

«Первоочередная задача сейчас — ликвидировать возгорание. Встреча позволила прояснить реальную ситуацию, а представители общественности смогли задать интересующие их вопросы. В ближайшее время встретимся еще раз — город должен получить конкретные ответы от собственников полигона»,— подытожил Андрей Кравченко.

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска продолжается с начала декабря, объект складирования ТКО горит больше двух недель.

София Моисеенко