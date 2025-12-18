В воздухе Новороссийска нашли серу, оксид углерода и взвешенные вещества

Роспотребнадзор продолжает фиксировать загрязнения атмосферного воздуха вследствие пожара на мусорном полигоне «Терра-Н» в Новороссийске. Об этом сообщает городское контрольно-ревизионное управление, ссылаясь на данные ведомства.

Согласно результатам лабораторных исследований, 15 декабря на точках измерения не зафиксировали превышения ПДК загрязняющих веществ. Днем и вечером 16 декабря загрязнения воздуха по взвешенным веществам, саже и оксиду углерода установили в Васильевке и Абрау-Дюрсо.

Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует избегать нахождения на открытом воздухе и призывает жителей пригорода Новороссийска не открывать окна. Влажную уборку в жилых помещениях требуется проводить чаще, а также нужно использовать защитные маски и респираторы.

17 декабря в Новороссийске прошло совещание по поводу пожара на мусорном полигоне. Рассказывая об итогах встречи, мэр города Андрей Кравченко заявил, что ситуация на объекте «Терра-Н» ухудшается и требует срочного вмешательства. Стало известно, что пожар на полигоне тушат только в дневное время, а руководство «Терра-Н», со слов Андрея Кравченко, пренебрегло рекомендациями федеральных надзорных органов.

Площадь пожара на мусорном полигоне составляет 200 кв. м.

