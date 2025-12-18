В Новороссийске установят более 300 праздничных конструкций к Новому году

Новороссийск украшают к новогодним праздникам. Мэр города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что в пяти районах в общей сумме установят 330 праздничных конструкций, включая 54 новых.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Новороссийск готовится к встрече Нового года, улицы города оформляются новогодними конструкциями и украшениями. К созданию праздничного настроения также подключаются жители и предприниматели города»,— пишет Андрей Кравченко.

На площади перед администрацией Новороссийска установили главную городскую елку, новогодние декорации поставили на бульваре Черняховского и в районе храма Петра и Февронии, на улице Новороссийской республики украсили чаши фонтанов, на что ранее выделялись 3,6 млн руб. из городского бюджета.

Ранее глава города Андрей Кравченко заявил об отказе от массовых торжественных мероприятий на Новый год в связи с требованиями безопасности. Также мэр Новороссийска назвал неуместным использование пиротехники при условии нынешних обстоятельств. С 29 декабря по 11 января на территории муниципалитета будет действовать особый противопожарный режим.

София Моисеенко