Мэр Краснодара оценил ход строительства школы в ЖК «Патрики» от ГК ТОЧНО

Глава Краснодара Евгений Наумов посетил с рабочим визитом строительную площадку ЖК «Патрики» — флагманского проекта ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов).

Окончание строительства школы на 1550 учеников запланировано на март 2026 г.

Жилой район «Патрики» от ГК ТОЧНО расположен в периметре улиц Старокубанской, Сормовской и им. Лизы Чайкиной — комплекс призван стать новым экономическим и культурным центром Краснодара. Проект бизнес-класса реализуется на площади 28 га — он объединит пять жилых кварталов, коммерческие и социальные объекты, общественные локации.

Социальная инфраструктура «Патриков» включает три детских сада, две школы — муниципальную на 1550 учащихся и частную гимназию «Эрудит» на 700 школьников, а также центры дополнительного образования. Участие в осмотре соцобъектов приняли мэр Краснодара Евгений Наумов и владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

— Это один из примеров комплексного развития территорий, когда параллельно со строительством жилого комплекса возводятся школы, детские сады. Таким образом, жители этих новостроек будут обеспечены необходимой инфраструктурой в шаговой доступности от дома,— подчеркнул Евгений Наумов.

Трехэтажная школа на 1550 учеников займет площадь 28 тыс. кв. м — всего в ней запланированы 62 класса по 25 человек. В учреждении будут представлены три ступени образования — начальное, основное и среднее.

На первом этаже разместят начальные классы, раздельные столовые на 775 человек, медицинский блок, учебные кабинеты средних и старших классов. Появятся в здании также актовый зал с эстрадой на 646 мест, три спортивных зала, зал ЛФК и тренажерный зал. Предусмотрены библиотеки с двумя читальными залами, медиатекой и собственным издательским центром. Дополнительно для школьников запланированы лаборатории 3D-моделирования, кабинет кубановедения и православной культуры, кабинет эстетического воспитания и светской этики, а также изостудия.

На территории школы в «Патриках» появятся площадки для проведения общешкольных мероприятий и масштабный физкультурно-спортивный кластер со стадионом. Здесь запланированы круговая беговая дорожка протяженностью 200 м, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий, зона для прыжков в длину и универсальная зона для общефизической подготовки.

Отметим, что девелопер ТОЧНО одним из первых в регионе стал уделять особое внимание не только комплексному развитию территории, но и созданию инклюзивной среды, в том числе в детских садах и школах. Инклюзивный подход реализуют и в школе на «Патриках»: здание школы запроектировано с учетом потребностей маломобильных групп. Спортивные площадки и игровые зоны ТОЧНО оборудует плавными пандусами, а для комфортного передвижения и безопасных игр предусмотрено напольное резиновое покрытие. Дополнительно в здании школы появятся два лифта грузоподъемностью 1000 кг каждый.

Сегодня школа завершена на 65%. Выполняются внутренние отделочные работы. Продолжается благоустройство территории — тротуары, дорожки и проезды готовы на 75%. Одновременно проводятся несколько видов работ: малярные, стяжка пола, устройство лотков в колодцах, монтаж вентиляции.

Строительство школы завершится параллельно сдаче первых литеров «Патриков» — в марте 2026 года. Планируется, что учреждение примет первых школьников уже 1 сентября будущего года. Также в проекте появятся три детских сада — «Мармелад» на 240 мест, «Карамель» на 280 и «Леденцы» на 280 мест. Строительство последнего полностью завершено — сегодня ведется работа по передаче учреждения муниципалитету.

Напомним, что в марте 2025 года ЖК «Патрики» вошел в топ-3 лучших новостроек России. Сегодня на квартиры во флагманском проекте ТОЧНО действуют выгодные предновогодние скидки. Подробнее — на сайте ГК ТОЧНО.

