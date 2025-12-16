Главные новости за 16 декабря. Новороссийск

Жителей Новороссийска будут штрафовать за нарушение противопожарного режима в новогодние праздники. Взыскание можно получить за несанкционированный запуск фейерверков.

В 2026 году на бульваре Черняховского переложат плитку, об этом сообщил замглавы города Рафаэль Бегляров, отвечая на вопрос жителя в ходе аппаратного совещания.

Александр Гавриков заявил, что ситуация с пожаром на мусорном полигоне Новороссийска улучшилась. Глава города Андрей Кравченко отметил, что жители ждут полного тушения возгорания.

На аппаратном совещании 16 декабря Андрей Кравченко поручил управлению городского хозяйства устранить все недобросовестные управляющие компании в Новороссийске до 1 июня. Одна из крупнейших УК в городе может лишиться лицензии из-за предписаний.

В Новороссийске задержали диверсанта, который по указу украинских спецслужб планировал устроить поджог поезда.

Военного осудили за ограбление пенсионерки в Новороссийске. Он отправится в колонию строгого режима на девять лет с учетом неотбытой части наказания по другому приговору.

На содержание парка имени Ленина в Новороссийске выделили 22,7 млн руб. из муниципального бюджета. За эти деньги подрядчик будет обязан поддерживать санитарный порядок, производить ручную и механизированную уборку территории, также в список услуг вошли некоторые виды садовых работ.

В Восточном районе Новороссийска завершили дорожные работы на участке трассы М-4 «Дон», о чем сообщили в ГК «Автодор». Ремонт дорожного полотна продолжится на протяженности 10,7 км автодороги.