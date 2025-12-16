В Новороссийске осудили военного за ограбление пенсионерки в подъезде

Новороссийский гарнизонный военный суд вынес приговор Георгию К., который проходил военную службу по контракту, за ограбление пенсионерки в подъезде.

Как следует из приговора, с которым ознакомился «Ъ-Новороссийск», 27 декабря 2024 года подсудимый предложил потерпевшей, которая шла домой из магазина «Магнит», донести сумки с продуктами до квартиры. В подъезде, когда женщина повернулась к почтовым ящикам, чтобы взять квитанцию на оплату коммунальных услуг, фигурант вытащил из кармана ее куртки кошелек с 3,7 тыс. руб. и скрылся.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и дал показания, соответствующие изложенным фактам. Он также сообщил, что добровольно возместил потерпевшей ущерб в размере 5 тыс. руб. и принес извинения, которые она приняла. Подсудимый выразил раскаяние и сожаление о случившемся.

Изучив материалы дела, суд признал Георгия К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). На основании этого ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца. К назначенному наказанию частично присоединяется неотбытая часть наказания по приговору Ленинского районного суда Новороссийска от 24 октября 2023 года (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В итоге военнослужащий приговорен к лишению свободы на срок девять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Лия Пацан