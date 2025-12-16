На содержание парка Ленина в Новороссийске выделили 22,7 млн рублей

Содержание парка имени Ленина обойдется бюджету Новороссийска в сумму более 22,7 млн руб. Об этом свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации ЕИС «Закупки», за указанную сумму из муниципальной казны будущий подрядчик должен осуществлять текущие работы по планировке и благоустройству ландшафта парка. В перечень оказываемых услуг включили метение плиточного, асфальтового и резинового покрытий, мойку скамеек вручную, сбор случайного мусора и уборку урн, посыпку территории пескосоляной смесью на случай гололеда, вывоз растительных отходов и мусора.

Подрядчику необходимо будет очищать плиточное покрытие от жевательных резинок, вручную расчищать территорию и протирать металлические конструкции на детской площадке от пыли и грязи. В том числе, в задачи входят обеспечение санитарного порядка в общественном туалете на территории парка с учетом влажной уборки и садовые работы на парковых клумбах.

София Моисеенко