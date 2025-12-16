В Восточном районе Новороссийска завершили ремонт участка трассы М-4 «Дон»

Работы по устройству дорожного покрытия участка трассы М-4 «Дон» в районе Шесхариса завершились. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

По данным госкомпании, на участке от Шесхариса до пересечения с улицами Строительная и Карьерная общей протяженностью 5 км отремонтировали дорожное покрытие и сняли ограничения на движение пассажирского электротранспорта. При осуществлении дорожного ремонта специалисты заменили слои покрытия общей площадью 116 тыс. кв. м.

Ремонт участка начался в октябре текущего года. ГК «Автодор» планирует благоустроить десятикилометровый отрезок трассы М-4 «Дон» с заменой верхнего и нижнего слоев дорожной одежды в 2026 году.

София Моисеенко