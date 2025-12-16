Новороссийцам грозят штрафы за запуск фейерверков в запрещенных местах

В новогодние праздники жители Новороссийска могут получить штраф за несанкционированный запуск пиротехники. Об этом в ходе аппаратного совещания 16 декабря сообщил замглавы Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместитель главы Новороссийска напомнил, что в период новогодних праздников на территории города будет действовать особый противопожарный режим. Запускать пиротехнику можно будет только на специально отведенных площадках, а нарушения противопожарного режима могут привести к административным взысканиям.

Штрафы для граждан варьируются от 5 до 20 тыс. руб., для должностных лиц размер взыскания увеличивается до 20-60 тыс. руб. Юридические лица обязаны заплатить за совершенное нарушение от 300 до 800 тыс. руб.

София Моисеенко