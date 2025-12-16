В Новороссийске задержали диверсанта, который собирался поджечь поезд
На территории Новороссийска задержали человека по подозрению в теракте. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, задержанный осуществил поджог подстанции в Новороссийском районе по указу некого куратора, который представился сотрудником правоохранительных органов.
Мужчина признался, что его действия контролировали украинские спецслужбы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о теракте.