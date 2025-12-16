Александр Гавриков: ситуация на горящем полигоне в Новороссийске улучшилась

Заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков, курирующий ликвидацию пожара на мусорном полигоне «Терра-Н», сообщил об улучшении ситуации с тушением возгорания. На аппаратном совещании в администрации чиновник заявил, что для ликвидации тления принимаются все необходимые меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610 Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

«Организовано круглосуточное дежурство пожарных расчетов, подвоз воды. По состоянию на 15 декабря выполнено 423 рейса самосвалами, отсыпано 4,2 тыс. куб. м грунта. В тушении полигона задействовано 18 человек и 11 единиц техники. Ситуация улучшилась на данный момент»,— сказал Александр Гавриков.

Замглавы города подчеркнул, что в настоящее время площадь тления на мусорном полигоне составляет 180 кв. м. Он также напомнил, что выезжает на объект ежедневно и контролирует ход работ. Андрей Кравченко, заслушав ответ подчиненного, заявил, что ждет полной ликвидации возгорания.

«Ни меня, ни жителей не устраивает ваш ответ. В текущей деятельности вы выполняете все поручения, принимаете тактические решения. Мне и жителям нужна полная ликвидация. Нам нужны дальнейшие действия. Что у нас будет с полигоном? Предыдущий собственник с безразличием и думая о своей выходе подходил к использованию полигона»,— резюмировал мэр Новороссийска.

17 декабря в администрации города должно состояться расширенное совещание с общественниками, экологами и представителями «Терра-Н», на котором планируют обсудить все дальнейшие решения по мусорному полигону в Новороссийске. Андрей Кравченко выразил надежду на то, что совещание внесет ясность в реализацию дальнейших планов по реконструкции объекта «Терра-Н».

София Моисеенко