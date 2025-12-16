На бульваре Черняховского в Новороссийске переложат плитку

В 2026 году в Новороссийске планируют заменить плитку на бульваре Черняховского. Об этом заявил замглавы города Рафаэль Бегляров в ходе аппаратного совещания 16 декабря, отвечая на вопрос, поступивший от местного жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Житель Новороссийска направил обращение в администрацию по поводу неудовлетворительного состояния плиточного покрытия на бульваре Черняховского. Вопрос был озвучен на аппаратном совещании в мэрии города, прошедшем 16 декабря. Заявитель сообщил, что плитка на участке деформировалась, из-за чего там не могут проехать дети на самокатах.

Заместитель главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров ответил, что работы по перекладке плиточного покрытия планируется произвести до конца второго квартала 2026 года.

«В первом квартале планируем провести обследование, к концу второго квартала уже ее переложить. Если погодные условия позволят, то мы сделаем это раньше»,— заявил Рафаэль Рубенович.

Во время аппаратного совещания чиновник обозначил примерный срок завершения работ — плитку переложат до 1 июня 2026 года.

София Моисеенко