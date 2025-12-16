Андрей Кравченко поручил устранить недобросовестные УК в Новороссийске до 1 июня

В срок до 1 июня 2026 года в Новороссийске должны решить проблему со всеми недобросовестными управляющими компаниями. Соответствующее поручение мэр города Андрей Кравченко дал заместителю руководителя управления городского хозяйства Григорию Ерылкину в ходе аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Григорий Ерылкин доложил об итогах деятельности управляющих компаний Новороссийска за 11 месяцев текущего года. Он сообщил, что в городе утвердили новый порядок оценки работы УК, и теперь при расчете учитываются такие показатели, как оценка удовлетворенности гражданами работы организации на платформе «Мой Новороссийск», отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями, отсутствие/наличие предписаний, наличие заключенного соглашения между УК и УЖКХ, УГХ и «Безопасным городом».

Согласно новому порядку, в Новороссийске сформировали актуальный рейтинг управляющих компаний, его представили на аппаратном совещании. В топ-10 с наивысшими оценками попали ООО «Новая жилищная стратегия», ООО УК «Арена», ООО УК «Кутузовская», ООО УК «Тургенев», УК «Новосити», ООО «Золотой берег Новороссийск», ООО «РГС», УК «Комфортная среда», «Радуга Новороссийска» и «Жемчужина Мысхако». Управляющая компания «НЖС» заработала 75,15 баллов по итогам новых критериев оценивания.

11 управляющих компаний, действующих в Новороссийске, признали худшими. По словам Григория Ерылкина, речь идет про УК «Новый квартал», УК «Пионер», УК «Красина», «Имидж», УК «Диалог», УО «Наш дом», УК «Геленджикский маяк» и других организациях. Они заработали от 12 до 30 баллов в рамках обновленной системы.

Замначальника УГХ также заявил, что за прошедшие месяцы 2025 года в отношении 50 недобросовестных управляющих компаний в Новороссийске были проведены контрольно-надзорные мероприятия. По их результатам АО «НУК» получил 144 предостережения и 11 предписаний, ООО «Репино» выдали 5 предписаний и 52 предостережения, а ООО «Пилот» заработали 23 предостережения и 4 предписания. Григорий Ерылкин подчеркнул, что в прошлом году проверки проводились в отношении 30 управляющих организаций, и за год количество недобросовестных УК увеличилось. В отношении управляющих компаний, получивших наибольшее количество предписаний, направлены материалы в ГЖИ об исключении лицензий из реестра.

На вопрос Андрея Кравченко о том, как будет решаться вопрос с недобросовестными УК кроме лишения лицензии, Григорий Ерылкин ответил, что в 2026 году в Новороссийске не останется проблемных управляющих компаний. Глава Новороссийска поставил срок решения вопроса до начала лета.

София Моисеенко