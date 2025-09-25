Гендерным тестам дали лыжню

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) последовала примеру структур, отвечающих за легкую атлетику и бокс, приняв решение о введении гендерных тестов с целью «защиты» женских соревнований. Судя по всему, при имплементации этой практики ей придется столкнуться с довольно серьезными проблемами. Дело в том, что такого рода проверки запрещены законодательством некоторых стран, в том числе Норвегии, лидера основных жанров, находящихся в ведении FIS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Совет Международной федерации лыжных видов спорта опубликовал заявление, посвященное превратившейся в последнее время в довольно актуальную для отрасли теме. Правда, это не та тема, которая, как считалось, была ключевой на его заседании 24 сентября.

В повестке мероприятия крупнейшей среди зимних федераций, контролирующей сразу шесть видов олимпийской программы — лыжные гонки, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд, центральным пунктом значилось обсуждение российского участия в зимней Олимпиаде: она состоится в феврале в Кортина-д’Ампеццо.

FIS остается единственной федерацией, до сих пор не определившейся с тем, допустит ли она на нее спортсменов из России. Допуск разрешили пока лишь две — Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма (ISMF). Так что, по сути, от FIS зависит, будет отечественные представительство в Италии почти символическим или все-таки достаточно солидным. Однако решение по «российском вопросу» она так и не приняла, сообщив, что отложила его на месяц — на конец октября.

Зато FIS приняла решение по другому оказавшемуся в текущем году в центре внимания вопросу.

Федерация сообщила, что «после долгих консультаций с ведущими в данной области экспертами» в целях «защиты» женских соревнований введет гендерные тесты.

Только после их успешного прохождения спортсменки смогут участвовать в соревнованиях. Когда именно новый пункт регламента вступит в силу, FIS не уточнила, как и детали процедуры, с которой предстоит столкнуться лыжницам, прыгуньям с трамплина и фристайлисткам, ограничившись указанием на то, что проверять их будут на присутствие гена SRY. Он свидетельствует о наличии мужской Y-хромосомы.

Президент FIS Юхан Элиаш назвал нововведение «краеугольным», подчеркнув, что его федерация в деле защиты женщин намерена полагаться на «науку и биологические факты».

О необходимости усиления такой защиты в последнее время рассуждали многие спортивные функционеры, включая занявшую в июне должность президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Однако на данный момент на применение гендерных тестов решились всего три федерации, курирующие два вида. Это конфликтующая с МОК Международная боксерская ассоциация (IBA), а также созданный в качестве альтернативы ей World Boxing, добившийся признания головной структуры, и Международная федерация легкой атлетики (World Athletics).

Но для них проблема выглядела куда более актуальной, чем для FIS. В легкой атлетике ЧП, связанные с успехом на соревнованиях спортсменок с нарушениями сексуального развития (DSD) вроде знаменитой южноафриканской бегуньи Кастер Семени, которых соперницы требовали отстранить в связи с явными «мужскими признаками», стали чуть ли не обычным явлением еще в предыдущем десятилетии.

А в минувший уикенд глава департамента науки и здоровья World Athletics Стефан Бермон представил фактически оправдывающий тестирование доклад: из него следовало, что, если брать отрезок с начала века, носительницами мужcкой Y-хромосомы были более полусотни легкоатлеток из участниц финальных стадий состязаний высокого уровня. А боксерский турнир на прошлогодней Олимпиаде в Париже запомнился в первую очередь скандалами из-за побед в нем алжирки Иман Хелиф и тайваньки Линь Юйтин, ранее отстраненных IBA как раз по результатам гендерных тестов. Но на соревнованиях FIS по крайней мере громких инцидентов, касающихся лиц с DSD, никогда не было.

При этом инициатива лыжной федерации, кажется, обрекает ее на достаточно серьезные проблемы, касающиеся имплементации новшества.

Они возникли и у World Athletics c World Boxing перед первыми опытами применения гендерного тестирования на сентябрьских чемпионатах мира в Токио и Ливерпуле. Выяснилось, что в некоторых странах проверки на принадлежность к тому или иному гендеру запрещены на законодательном уровне. К ним относятся и Норвегия с Францией. World Athletics удалось избежать кризиса, устроив для норвежек и француженок тестирование уже по прибытии в Токио, то есть за пределами родного государства, хотя ряд спортсменок жаловались на возникшие логистические трудности. А вот World Boxing пережил что-то вроде настоящего кризиса. Его мировое первенство лишилось дюжины участниц, в том числе сильной женской сборной Франции, в полном составе отказавшейся сдавать навязанные ей незаконные анализы.

История с FIS может быть еще более сложной. В значительной части ее видов сборные Франции и особенно Норвегии входят в число ведущих. Норвежцы на любых первенствах выигрывают кучу медалей. На мартовском чемпионате мира в Тронхейме по лыжным гонкам, северному двоеборью и прыжкам с трамплина у них в активе было аж 33 награды, из них 14 — золотых. Везет FIS разве что с тем, что сейчас львиная доля норвежских призов достается все же мужской команде.

Алексей Доспехов