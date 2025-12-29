Зумеры рулят

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник протестов в Непале

Фото: Adnan Abidi / Reuters Участник протестов в Непале

2025 год окончательно закрепил в международном лексиконе понятие «революция поколения Z». Как следует из самого названия, ее движущей силой стали молодые люди, родившиеся с конца 1990-х до начала 2010-х годов.

В разных странах и регионах массовые протесты, не имеющие единого лидера, самоорганизующиеся через соцсети и мессенджеры, вспыхивали по разным поводам.

Но глобальная причина всегда была одна — высокий уровень коррупции во властных структурах при слабой экономике и низком уровне жизни.

Одна из самых мощных и неожиданных «революций поколения Z» случилась этой осенью в Непале. Начавшись с протестов против блокировки западных соцсетей, выступления молодежи стремительно переросли в борьбу за отставку правительства. Спустя считаные дни, отмеченные поджогами правительственных зданий и столкновениями, унесшими десятки жизней, правительство, премьер и президент оставили свои посты. Но принесло ли это непальцам долгожданную стабильность, осталось под вопросом.

По схожей схеме и со схожими последствиями нынешней осенью разворачивались и события на Мадагаскаре. Изначальное недовольство «поколения Z» неспособностью государства обеспечить население самым необходимым — водой и электричеством — быстро привело к смене власти (президент сбежал за границу, власть в свои руки взяли военные).

Аналогичные волнения, обошедшиеся пока без резкой смены власти, но вызванные похожими причинами, сотрясали в 2025 году и ряд других стран, в частности Филиппины, Перу, Индонезию, Кению и Мексику.