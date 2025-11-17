Около 650 тысяч филиппинцев вышли на протесты против коррупции

В столице Филиппин Маниле второй день проходят масштабные акции протеста против коррупции. Поводом к выходу около 650 тыс. человек на улицы Манилы стал скандал с откатами, которых требовали некоторые конгрессмены и главы коммунальных ведомств от строительных компаний в обмен на контракты на борьбу с наводнениями. Об этом сообщает AP.

Основная масса протестующих — члены «Церкви Христа», влиятельной религиозной организации, поддержки которой стремятся добиться разные политические силы на Филиппинах. На улицы Манилы выведены тысячи полицейских, но, как сообщается, нынешние протесты проходят мирно.

Скандал разразился в сентябре. Владельцы одной из крупных строительных компаний дали показания в Конгрессе, назвав имена конгрессменов и чиновников, которые требовали от них взятки в размере до 25% от суммы контрактов на возведение сооружений для защиты от наводнений. Наводнения из-за тайфунов происходят на Филиппинах регулярно, только в ноябре в них погибло не менее 259 человек, поэтому контракты на борьбу со стихией очень востребованы и выгодны. По словам бизнесменов, в деле замешано не менее 17 членов палаты представителей. При этом размеры сумм контрактов они не раскрыли. Расследование фактов коррупции ведется обеими палатами Конгресса, уже произошли несколько отставок, звучат призывы о возбуждении уголовных дел.

Алена Миклашевская