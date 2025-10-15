Президент улетел, но обещал вернуться

Политический кризис на Мадагаскаре достиг апогея, вылившись в государственный переворот. После новостей о побеге президента Андри Радзуэлины из страны военные из спецподразделения CAPSAT 14 октября захватили дворец главы государства, объявили о начале переходного периода и даже успели создать новый коллегиальный орган управления вместо распущенных. Покинувший страну Андри Радзуэлина настроен на сопротивление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Мы в президентском дворце. Мы берем власть в свои руки с сегодняшнего дня»,— обратился к нации 14 октября с территории президентского дворца Амбохитсорохитра глава мадагаскарского элитного военного подразделения CAPSAT Майкл Рандрианирина. В оправдание этих действий он рассказал об институциональном вакууме, который возник в государстве в отсутствие президента. «На Мадагаскаре ничего не работает. Нет ни президента, ни председателя Сената, ни правительства,— констатировал полковник.— Мы должны взять на себя ответственность».

За день до того, как военные объявили о переходе власти под их контроль, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина обратился к нации. Появиться на публике мадагаскарский лидер решил на фоне новостей о своем побеге, поводом для которого послужила обстановка, накалившаяся из-за массовых продолжительных протестов и перехода CAPSAT на сторону демонстрантов. Сообщалось, что господин Радзуэлина покинул страну не позднее чем в воскресенье, 12 октября, на самолете французских авиалиний.

В обращении президент действительно подтвердил информацию о своем отъезде, объяснив его необходимостью укрываться в «безопасном месте» из-за «покушений» со стороны «группы военных и политиков».

Он не раскрыл своего местонахождения, но заверил, что не уйдет в отставку и нацелен «найти решение» для устранения кризиса. Правда, неизвестно, многими ли были услышаны эти призывы: обращение, которое в администрации президента изначально планировали показать по государственному телевидению и радио, в итоге транслировалось в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Как сообщили французские и местные СМИ, госвещание к тому моменту уже было под контролем военных.

На следующий день Андри Радзуэлина предпринял попытку восстановить свои полномочия, опубликовав все в той же соцсети указ о роспуске нижней палаты парламента. Он заявил, что делает это с целью «восстановления порядка в стране и укрепления демократии». В «Декрете №2025–1051 о роспуске Национального собрания» говорилось, что решение было принято после консультаций с руководством парламента и Сената. Оппозиционные депутаты нацсобрания указ, впрочем, проигнорировали и уже вскоре провели голосование, поставив на повестку вопрос об импичменте президента. На пленарное заседание 14 октября явился 131 депутат. По данным мадагаскарских СМИ, 130 из них поддержали отстранение президента от власти. Примерно в то же время Высший конституционный суд страны предложил лидеру CAPSAT Майклу Рандрианирине временно взять на себя полномочия президента до проведения новых выборов не позднее чем через два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер CAPSAT Майкл Рандрианирина

Фото: Zo Andrianjafy / File Photo / Reuters Лидер CAPSAT Майкл Рандрианирина

Фото: Zo Andrianjafy / File Photo / Reuters

Однако в ходе пресс-подхода в президентском дворце Майкл Рандрианирина дал понять, что предложение Конституционного суда военных не устроило. В так называемом указе, который лидер военных зачитал журналистам после того, как заявил о «взятии власти в свои руки», говорилось, что новое руководство распускает и приостанавливает действие всех прежних институтов, включая Конституционный суд. Решение не касалось только Национальной ассамблеи, которую Андри Радзуэлина попытался распустить своим указом и депутаты которой проголосовали за его импичмент.

Приостановлено также действие конституции.

До принятия новой конституции будет действовать «Хартия переходного периода Республики Мадагаскар».

Взамен распущенных институтов самопровозглашенные власти планируют создать временные структуры управления.

Высшим органом власти пока будет Национальный переходный совет обороны.

Предполагается, что в него войдут председатель, который будет исполнять функции главы государства на переходный период, зампред — «гарант политического диалога», начальники штабов сухопутных сил, ВВС и ВМС, командующий жандармерией, а также генеральный директор полиции, главы всех шести провинций республики и по два представителя от всех политических партий.

Майкл Рандрианирина сообщил агентству AP, что намерен принести присягу в качестве временного главы государства в самое ближайшее время.

Анастасия Домбицкая