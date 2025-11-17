Зумеры «разожгли» Мексику

Протесты поколения Z добрались до Мексики. В выходные на улицы вышли тысячи демонстрантов. Только 15 ноября, по официальным данным, в результате столкновений пострадали 120 человек, из них 100 — полицейские. 40 участникам беспорядков потребовалась госпитализация. Массовые акции начались после убийства мэра небольшого города Уруапан в 400-х км от столицы Карлоса Мансо. Он вел жесткую политику против наркоторговли и был застрелен во время публичного выступления. Протестующие обвиняют президента Клаудию Шейнбаум в бездействии и связях с картелями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luis Cortes / Reuters Фото: Luis Cortes / Reuters

Выступления молодежи начались с мирного марша, однако, как пишут СМИ, к вечеру 15 ноября «люди в черных масках» начали громить городские административные здания и бросать предметы в полицейских. Только в субботу силовики арестовали около 20 человек. Власти обвиняют в беспорядках оппонентов из правых партий, а также считают, что протесты начались и при поддержке из-за рубежа. Клаудия Шейнбаум стала первой женщиной-президентом в Мексике. На выборах в октябре 2024 года она победила, набрав рекордные 61% голосов.

Как нарастали протесты против одного из самых одобряемых политиков Латинской Америки “Ъ FM” рассказал корреспондент «Россия сегодня» в Мехико Кирилл Руденко: «Поводом для масштабного недовольства стала коррупция в действующем правительстве, после фокус протестов сместился на безопасность в стране из-за убийства мэра Урупана, которое совершил вооруженный подросток. Сначала протест проходил мирно, но в самом конце марша молодые люди, скрывающиеся за капюшонами и повязками, попытались сломать ограждение и прорваться к дворцу.

Начались драки с полицией, но в центре города все предприятия и госучреждения перекрылись щитами. Правоохранители обучены действовать очень терпимо к протестующим: они не используют резиновые пули, есть газовые баллончики и огнетушители. Правительство перед тем, как этот марш состоялся, говорило о том, что он искусственно разгоняется большим количеством ботов в соцсетях. И на самом деле рейтинг лично президента Клаудии Шейнбаум и правительства составляет порядка 70% — это высочайшие показатели».

СМИ назвали масштабные акции в Мехико очередной революцией зумеров. Как рассказала “Ъ FM” старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова, насилие в стране последовательно нарастает. Жертвами становятся и чиновники. Например, только за минувший год были убиты мэры нескольких городов, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Президент уже опровергла, что это было чисто молодежное выступление. Там собрались люди всех возрастов, и это даже более тревожный знак. Это ясная тенденция, говорящая о том, что ситуация с безопасностью в Мексике достигла точки невозврата. 2025 год еще не закончился, а убито уже семь мэров разных городов. В этих случаях всегда говорят, что, там, условный Сорос что-то проплатил, но в случае с Мексикой это необязательно, так как в стране и так есть серьезные проблемы.

Общий уровень насилия зашкаливает. С одной стороны, население находится под давлением наркокартелей, с другой — военных, которые все чаще занимают ключевые посты в компаниях, которые строят аэропорты, железные дороги. Тем более недавние очень громкие коррупционные скандалы выявили тесное взаимодействие между наркокартелями и высокими функционерами в Мексике.

Однако сейчас ничего не указывает на то, что там, будет какая-то революционная волна, которая сметет все на своем пути. Власть идет на силовое подавление конфликта, потому что ей ничего другого не остается. Если дальше будут вспыхивать какие-то локальные точки недовольства, их точно так же будут подавлять».

С 2022-го года молодые люди стали костяком протестов в десятке стран. Только этой осенью демонстрации и беспорядки поколения Z привели к свержению правительства в Непале. Протестующие избили нескольких министров и подожгли резиденцию премьер-министра, более 70 человек погибли. За последние три года молодежь также свергла правительство в Шри-Ланке, Бангладеш, и вынудила покинуть страну лидера Мадагаскара. Протесты в Индонезии и Восточном Тиморе привели к отмене введенных законов.

Анжела Гаплевская