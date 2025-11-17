Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Зумеры «разожгли» Мексику

В чем причины молодежных протестов в мексиканских городах

Протесты поколения Z добрались до Мексики. В выходные на улицы вышли тысячи демонстрантов. Только 15 ноября, по официальным данным, в результате столкновений пострадали 120 человек, из них 100 — полицейские. 40 участникам беспорядков потребовалась госпитализация. Массовые акции начались после убийства мэра небольшого города Уруапан в 400-х км от столицы Карлоса Мансо. Он вел жесткую политику против наркоторговли и был застрелен во время публичного выступления. Протестующие обвиняют президента Клаудию Шейнбаум в бездействии и связях с картелями.

Фото: Luis Cortes / Reuters

Фото: Luis Cortes / Reuters

Выступления молодежи начались с мирного марша, однако, как пишут СМИ, к вечеру 15 ноября «люди в черных масках» начали громить городские административные здания и бросать предметы в полицейских. Только в субботу силовики арестовали около 20 человек. Власти обвиняют в беспорядках оппонентов из правых партий, а также считают, что протесты начались и при поддержке из-за рубежа. Клаудия Шейнбаум стала первой женщиной-президентом в Мексике. На выборах в октябре 2024 года она победила, набрав рекордные 61% голосов.

«Поколение зумеров свергло еще одно правительство»

Как нарастали протесты против одного из самых одобряемых политиков Латинской Америки “Ъ FM” рассказал корреспондент «Россия сегодня» в Мехико Кирилл Руденко: «Поводом для масштабного недовольства стала коррупция в действующем правительстве, после фокус протестов сместился на безопасность в стране из-за убийства мэра Урупана, которое совершил вооруженный подросток. Сначала протест проходил мирно, но в самом конце марша молодые люди, скрывающиеся за капюшонами и повязками, попытались сломать ограждение и прорваться к дворцу.

Начались драки с полицией, но в центре города все предприятия и госучреждения перекрылись щитами. Правоохранители обучены действовать очень терпимо к протестующим: они не используют резиновые пули, есть газовые баллончики и огнетушители. Правительство перед тем, как этот марш состоялся, говорило о том, что он искусственно разгоняется большим количеством ботов в соцсетях. И на самом деле рейтинг лично президента Клаудии Шейнбаум и правительства составляет порядка 70% — это высочайшие показатели».

СМИ назвали масштабные акции в Мехико очередной революцией зумеров. Как рассказала “Ъ FM” старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Татьяна Русакова, насилие в стране последовательно нарастает. Жертвами становятся и чиновники. Например, только за минувший год были убиты мэры нескольких городов, отмечает собеседница “Ъ FM”: «Президент уже опровергла, что это было чисто молодежное выступление. Там собрались люди всех возрастов, и это даже более тревожный знак. Это ясная тенденция, говорящая о том, что ситуация с безопасностью в Мексике достигла точки невозврата. 2025 год еще не закончился, а убито уже семь мэров разных городов. В этих случаях всегда говорят, что, там, условный Сорос что-то проплатил, но в случае с Мексикой это необязательно, так как в стране и так есть серьезные проблемы.

«Системные политические партии утратили легитимность»

Общий уровень насилия зашкаливает. С одной стороны, население находится под давлением наркокартелей, с другой — военных, которые все чаще занимают ключевые посты в компаниях, которые строят аэропорты, железные дороги. Тем более недавние очень громкие коррупционные скандалы выявили тесное взаимодействие между наркокартелями и высокими функционерами в Мексике.

Однако сейчас ничего не указывает на то, что там, будет какая-то революционная волна, которая сметет все на своем пути. Власть идет на силовое подавление конфликта, потому что ей ничего другого не остается. Если дальше будут вспыхивать какие-то локальные точки недовольства, их точно так же будут подавлять».

С 2022-го года молодые люди стали костяком протестов в десятке стран. Только этой осенью демонстрации и беспорядки поколения Z привели к свержению правительства в Непале. Протестующие избили нескольких министров и подожгли резиденцию премьер-министра, более 70 человек погибли. За последние три года молодежь также свергла правительство в Шри-Ланке, Бангладеш, и вынудила покинуть страну лидера Мадагаскара. Протесты в Индонезии и Восточном Тиморе привели к отмене введенных законов.

Анжела Гаплевская

Фотогалерея

«Протесты зумеров» в Мексике

Тысячи мексиканцев протестовали против коррупции и безнаказанности чиновников, что вызвано, по мнению протестующих, политикой президента страны Клаудии Шейнбаум

Тысячи мексиканцев протестовали против коррупции и безнаказанности чиновников, что вызвано, по мнению протестующих, политикой президента страны Клаудии Шейнбаум

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Основной костяк участников демонстраций составляла молодежь, что уже позволило некоторым СМИ окрестить это «протестами зумеров»

Основной костяк участников демонстраций составляла молодежь, что уже позволило некоторым СМИ окрестить это «протестами зумеров»

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Протесты поддержали и более старшие противники действующего президента, а также члены оппозиционных партий

Протесты поддержали и более старшие противники действующего президента, а также члены оппозиционных партий

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Протестующие в городе Сьюдад-Хуарес

Протестующие в городе Сьюдад-Хуарес

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Одним из поводов митингов стало убийство 1 ноября мэра города Уруапан, Карлоса Манцо. Он резко выступал против наркокартелей и требовал от президента более решительных мер по противодействию преступности и борьбе с коррупцией

Одним из поводов митингов стало убийство 1 ноября мэра города Уруапан, Карлоса Манцо. Он резко выступал против наркокартелей и требовал от президента более решительных мер по противодействию преступности и борьбе с коррупцией

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Особенное недовольство протестующих несколько дней назад вызвало заявление президента. Когда после убийства мэра люди захотели выйти на демонстрации, Клаудия Шейнбаум сказала, что акции протеста организуются ботами в интернете

Особенное недовольство протестующих несколько дней назад вызвало заявление президента. Когда после убийства мэра люди захотели выйти на демонстрации, Клаудия Шейнбаум сказала, что акции протеста организуются ботами в интернете

Фото: Ivan Villanueva / Reuters

Протесты проходят на фоне высокого, по официальным данным, уровня одобрения действий президента Мексики — около 70%

Протесты проходят на фоне высокого, по официальным данным, уровня одобрения действий президента Мексики — около 70%

Фото: Ivan Villanueva / Reuters

Антиправительственные манифестации в Мехико быстро переросли в стычки с полицией — протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, сносили металлические заграждения и отбирали у полицейских дубинки

Антиправительственные манифестации в Мехико быстро переросли в стычки с полицией — протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, сносили металлические заграждения и отбирали у полицейских дубинки

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Мужчина на фоне граффити «Государство убивает»

Мужчина на фоне граффити «Государство убивает»

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Полиция применила слезоточивый газ, к чему, впрочем, протестующие были готовы: многие участники протестов взяли с собой противогазы и дыхательные маски

Полиция применила слезоточивый газ, к чему, впрочем, протестующие были готовы: многие участники протестов взяли с собой противогазы и дыхательные маски

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Сообщается о 120 пострадавших, подавляющее большинство из них — около 100 — полицейские

Сообщается о 120 пострадавших, подавляющее большинство из них — около 100 — полицейские

Фото: Ivan Villanueva / Reuters

Акция протеста в Мехико

Акция протеста в Мехико

Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters

Стычки произошли у национального дворца в Мехико

Стычки произошли у национального дворца в Мехико

Фото: Luis Cortes / Reuters

Столкновения с полицией на Площади Конституции в мексиканской столице

Столкновения с полицией на Площади Конституции в мексиканской столице

Фото: Luis Cortes / Reuters

Участник митинга с призывом «Сопротивляйся» на скейтборде

Участник митинга с призывом «Сопротивляйся» на скейтборде

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

