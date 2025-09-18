Непал ищет ответы

После завершения ожесточенных протестов, охвативших Непал на прошлой неделе, в стране неспешно разбираются с последствиями произошедшего. Временное правительство пообещало провести расследование и привлечь к ответственности виновных в гибели более 70 человек и порче имущества. При этом власти признали всех погибших мучениками, отдавшими жизни за свободу страны, объявив 17 сентября днем общенационального траура. С подробностями из Катманду — корреспондент “Ъ” Лусине Баласян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели расчищают завалы супермаркета Bhat-Bhateni, который был разграблен и сожжен в ходе протестов в Непале

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спасатели расчищают завалы супермаркета Bhat-Bhateni, который был разграблен и сожжен в ходе протестов в Непале

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

С возвращением в Непал законности и порядка перед временным правительством, которое возглавила бывшая председатель Верховного суда Сушила Карки, встало множество нетривиальных задач. Одна из самых насущных — выполнить требования протестующих, чтобы не допустить повторных волнений. «Мы должны будем работать в соответствии с позицией поколения Z. Оно требует положить конец коррупции, наладить хорошее управление и обеспечить экономическое равенство»,— заявила Сушила Карки в первом публичном выступлении после своего назначения.

Но прежде чем закладывать основы для создания новой устойчивой политической системы в будущем, правительству придется сначала разгрести старые завалы, причем в прямом смысле. По данным опрошенных изданием Kathmandu Post экономистов, ущерб от беспорядков, в ходе которых были разрушены или повреждены государственные и частные объекты собственности, может оцениваться в 3 трлн непальских рупий ($21,3 млрд) — почти половина ВВП Непала.

Не менее острым остается и вопрос о том, понесет ли кто-либо ответственность как за разрушение инфраструктуры и порчу имущества, так и за гибель людей.

8 сентября — в первый день протестов — из-за действий полицейских, применявших дубинки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, погибли как минимум 19 человек. К началу этой недели число жертв возросло до 72: среди них оказались и погибшие от поджогов, устроенных самими протестующими, и сотрудники полиции, и даже заключенные, сбежавшие из тюрем во время протестов. За последние два дня под обломками сгоревших зданий обнаружили еще два тела. По данным Минздрава Непала, еще более 2 тыс. человек пострадали.

Вскоре после вступления в должность Сушила Карки пообещала выплатить семьям погибших по 1,5 млн непальских рупий ($10,6 тыс.). Она также призвала установить виновных в «актах вандализма». А на первом заседании еще не до конца сформированного временного правительства на этой неделе было объявлено о создании комиссии, которая займется расследованием случаев нападений и порчи имущества. «Комитет возглавит бывший главный судья или старший судья, и дальнейшие действия будут основаны на его выводах»,— пояснил недавно вступивший в должность министр внутренних дел Непала Омпракаш Арьял.

Из этих заявлений осталось не до конца понятно, планируется ли привлечь к ответственности силовиков, применявших насилие к протестующим,— а именно этого требуют семьи погибших. Некоторые из членов семей в первые дни после завершения протестов часами простояли у больницы Университета Трибхуван в районе Махараджгундж с фотографиями жертв, призывая разобраться в случившемся. 16 сентября от этой же больницы начиналась траурная процессия, завершившаяся на берегу реки Багмати. В тот день там кремировали тела десяти молодых людей, погибших в ходе беспорядков. К шествию присоединились сотни непальцев с флагами страны.

Следующий день, 17 сентября, в Непале был объявлен днем общенационального траура по погибшим, которых власти официально признали мучениками, то есть отдавшими жизнь за свободу страны. Флаги республики были приспущены, а государственные учреждения закрыты. Люди по всей стране собрались, чтобы зажечь свечи в память о погибших.

Корреспондент “Ъ” застала одну из таких акций у комплекса правительственных зданий в Катманду, организованную студентами Национального кадетского корпуса. Многие оставались здесь до наступления глубокой темноты, снова и снова зажигая свечи, которые то и дело гасли из-за сильного ветра. «Вы же знаете, что здесь произошло? Много людей погибло. Мы хотим их помнить»,— сказала корреспонденту “Ъ” молодая девушка.

Впрочем, зажигая свечи у изображенного на плитке флага Непала, многие из числа представителей поколения Z не забывали одновременно с этим фотографироваться с самых разных ракурсов — для соцсетей, которые теперь уже бесперебойно работают.

Лусине Баласян